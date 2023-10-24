انت الان تتابع خبر شريف مدكور يعارض حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية.. السبب غير متوقع؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عارض الإعلامي شريف مدكور الحملة التي تدعو لمقاطعة المنتجات الأجنبية تضامنًا مع فلسطين، وذلك حرصاً منه على الشباب العاملين في توصيل الطلبات لشركات قررت الناس مقاطعتها.

وقال شريف مدكور خلال منشور على فيسبوك: "أحب بس أفهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة، وخصوصاً اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها، مين هيدفع تعويض للشباب دول أو مين هيشغلهم يا ريت بس أفهم".وتابع: "طب وبالنسبة للأدوية وخصوصاً الكيماوي نقاطعه كمان !!!! مهو من نفس البلاد على فكرة".

وكان شريف مدكور دافع على نجم كرة القدم محمد صلاح، وذلك بعد الهجوم عليه بسبب موقفه حيال ما يحدث في غزة مؤخراً.

وقال: "ده راجل ملوش دعوة غير بشغله وأنا بحبه وبحترمه جدًا.. المصري العالمي".