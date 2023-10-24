انت الان تتابع خبر علي الألفي يعلن إصابته بهذا المرض.. الفنان يبكي من الألم: يا رب اغفر لي كل لحظة تناسيت فيها قوتك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المطرب علي الألفي عبر حسابه على فيسبوك إصابته بمرض كورونا للمرة الرابعة، وعبر عن الآلام التي يعيشها والتي وصلت به لحد البكاء.

وقال: "تجربة الكورونا لرابع مرة خلت الموضوع فلسفي أكتر.. من أسبوعين كنت بغني وبدب برجلي في الأرض كما لو كنت الأقوى في الدنيا في حضور صحابي.. وبعدها بفترة وصلت لمرحلة من ألم العظم والسخونية أني اتصل باصدقائي أبكي من الألم.. ودي مرحلة كل اللي عارفينني متأكدين أني ما بوصلهاش بسهولة".وتابع: "أنا زمان عملت عملية ورجعت سايق يا جدع ولا يهمني.. كنت بتعامل مع الحالة أنها دور برد لغاية ما القهوة طعمها بقى مية وملح والبرفانات اتشوهت ريحتها، الكورونا مزيج من المرض والألم والسجن الانفرادي.. ولو أنت لوحدك مفيش قدامك غير أنك تنشف وتقوم تخدم نفسك.. أقصى ما يمكن للجميع تقديمه هو مكالمة".

واضاف: "ورغم أنها حقيقي بتفرق وبتهون نفسيا.. لكن بردو بتحس أنك في تجربة يوم يفر المرء من أخيه، وبالتحديد (لكل امرئ منهم شأن يغنيه).. احنا لوحدنا في الدنيا.. شايلين شيلتنا وهنقابل ربنا شايلين شيلتنا..".

وأكمل: "مهما كانت عزوتك ومهما كنت مسنود بسند.. هتيجي لحظة حقيقة تعرف فيها حجمك مقدرتك.. يا رب أغفر لي كل لحظة تناسيت فيها قوتك وسمحت لنفسي بغضبك يا رب.. استغفرك ربي وأتوب إليك وبشهد عليا كل اللي يقرا الكلام ده وأنت خير الشاهدين".