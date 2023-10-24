انت الان تتابع خبر الصورة التي كاد أحمد حلمي أن يطلق منى زكي بسببها.. لن تصدقوا من الفنان الذي كان يحضنها!!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هو النجم والفنان أحمد محمد صلاح الدين السقا من مواليد 1 مارس 1973 ممثل مصري وابن المخرج المسرحي صلاح السقا. يعتبر الفنان واحداً من أشهر النجوم العرب واشتهر بأدوار الأكشن وبتقديم المشاهد الخطيرة بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وفي مسيرته الطويلة قدم أدوارًا صغيرة

في العديد من الأفلام والمسلسلات حتي تألق في الفيلمين الكوميديين صعيدي في الجامعة الأمريكية (1998) وهمام في أمستردام (1999)

وعرف كثيراً بأفلامه رفقة الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي.العلاقة الفنية بين الفنان أحمد السقا والنجمة منى زكي كبيرة للغاية ترجمتها أعمالهم الفنية العديدة.



هذا الأمر لم يخفيه السقا، والذي قال خلال حواره فى برنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى : "فى بحب اشتغل مع منى زكي جدا ولو حصل أى مشكلة بنعرف نرتجل من غير ما نوقف الشغل".



ولطالما كان الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي من بين أفضل العلاقات الزوجية الناجحة في الوسط الفني، فبرغم طول مدة زواجهما إلا أنهما حافظا على شرارة الحب والرومانسية مشتعلة بينهما حتى اليوم.



لكن هذه الحياة الزوجية ليست مثالية أو خالية من الأزمات كما يعتقد كثيرون، وهو ما اعترفت به منى زكي خلال لقائها الأخير مع إسعاد يونس.وبرغم تعدد الأزمات إلا أن واحدة منها كانت الأكثر والأشد خطورة على مستقبل الزوجين، وهي حادثة الصورة التي

التقطها الفنان أحمد السقا مع منى زكي أثناء تصويره فيلم "العنكبوت"، حيث ظهر السقا وهو يحتضن منى بطريقة أثارت صدمة الجمهور.وبعد نشر السقا للصورة اشتعلت حينها موجة استياء كبيرة ضده من قبل السوشيال ميديا، وظهرت أحاديث تتكلم عن اشتعال أزمة كبرى بين أحمد حلمي وزوجته منى زكي على خلفية الصورة، وأن الأمر قد يصل إلى انفصال الزوجين.



من جهتها أكدت منى زكي لعدة صحف أن الصور هي مجرد صور بسيطة ولم تزعج زوجها الفنان أحمد حلمي كما قيل ولم يفكر في الانفصال عنها فهو متفهم لطبيعة العلاقة العملية والأخوية بينها وبين أحمد السقا.



وأضافت ان هناك علاقة أسرية وصداقة قوية بين كل من أسرة الفنانة أحمد السقا وأسرة منى زكي فلا يوجد ما قيل عنه من علاقة مختلفة النوع أو غضب من طرف زوجها.



وكان آخر أعمال الفنانين منى زكي وأحمد السقاء هو فيلم العنكبوت والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2022.