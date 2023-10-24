نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرجة إنعام محمد علي: فيلم "الطريق إلى إيلات" قدم عدد من الوجوه الشابة للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال القبطان عمر عز الدين، أنني شاركت في الخمس محاولات للتدمير السفينتين والرصيف الحربي ولم يتم الإمساك بنا وفي إحدي المحاولات كنا علي شواطئ الأردن وكنا نعرف ما سنقول ان الهليكوبتر اسقطتنا ولا نجد الزوديك.

حلول أبطال فيلم الطريق إلى إيلات ببرنامج واحد من الناس

بينما أشار الفنان الدكتور هاني كمال خلال حلول أبطال العملية الحقيقين ونجوم الفيلم ببرنامج واحد من الناس، عندما قمت بالتوقيع علي عقد المشاركة في فيلم الطريق إلى إيلات كنت سأقوم بتقديم دور عبد الله محمود، ولكن تم التغير وقدمت دور الضابط وقدم عبد الله محمود دور الشهيد البرقوقي ”

كواليس دور هاني كمال في فيلم الطريق إلى إيلات

وعن مشهد تم تصويره بالفيلم قال هاني كمال:" نسيت حزام السباحة، وبسبب هذا الأمر تعرضت إلى تعنيف من المخرجة إنعام محمد علي، وهذا الأمر قد لعب دور كبير في مشهدي وكان وان شوت، وعند لقاءنا مع الاستاذ ممدوح الليثي المنتج الكبير ورئيس قطاع الإنتاج كنا مرعوبين من لقاءه وكان حلم لنا أن نلتقي به".

ما وراء كواليس مسلسل ضمير ابلة حكمت

وعقبت المخرجة انعام محمد علي ان الإخراج مسئولية قائلة:" كان لي مسلسل ضمير ابلة حكمت مع الفنانة فاتن حمامة وفي ظهور اول لها علي شاشة التليفزيون المصري، وكنت اشعر بمسئولية كبيرة، وكان في يوم دخلت الفنانة فاتن حمامة والأستاذ ممدوح الليثي يصرخ لسبب ما وشعرت ان الكلام موجه لي فقلت سأعتذر عن عدم استكمال تصوير المسلسل فقال لا ".

أبرز الوجوه الشابة في فيلم الطريق إلى إيلات

واضافت إنعام محمد علي:" قدمت عدد من الوجوه الشابة في فيلم الطريق إلى ايلات ومنهم محمد سعد وكان طالب ".

وعقب أبطال العملية الحقيقين، ان كلمة السر كانت اغنية محمد قنديل بين شطين ومايه وضبطنا الجاهز علي موجة صوت العرب وأول ما اذيعت الأغنية بين شطين ومياه للراحل محمد قنديل وكانت اللحظة المنتظرة للانطلاق إلى تنفيذ العملية.

تفاصيل حمل جثمان فوزي البرقوقي

وعن بطولة خاصة للواء نبيل عبد الوهاب والذي أصر عليذى حمل جثمان فوزي البرقوقي لمسافة كبيرة وتحدث عن هذه الواقعة ان البرقوقي شعر، قائلًا:"أنه اصيب بسم المياه وعرف إنه سيموت ولكنه رفض أن يخرج رأسه فوق المياه حتي لا يتم كشفنا واستشهد بعد أن وصل وتم وضع اللغم، وانا لم اتركه واصريت ان أحمل جثمانه إلى الوطن، وان الألغام قد انفجرت وكنا في منتصف طريق العودة وكان قد استشهد وقتها، والحمد لله ما زالنا نذهب إلى مقبرته، وحملت جثمانه 14 كيلو سباحة في المياه"

فخر أبطال فيلم الطريق إلى إيلات بالجلوس مع الأبطال الحقيقيين

واعرب الفنان محمد عبد الجواد ، اننا نشعر بالفخر عند الجلوس مع الأبطال الحقيقية، وايضًا وجه الفنان الدكتور هاني كمال والشكر إلى الأبطال الحقيقين وأثرهم الرائع وبطولتهم ومدي التأثير في الشباب ومن هنا كان دور الفن ورسالته وأهميته في تقديم تلك النماذج الرائعة وان نلقي الضوء علي بطولات الجندي المصري موجهًا رسالة إلى أهمية التركيز علي تلك القضية، وعقب دكتور عمرو الليثي ان الدولة ممثلة في قطاع الإنتاج في ٩٣ تبنت تقديم تلك البطولات.

ماذا فعل المنتج ممدوح الليثي لخروج فيلم الطريق إلى إيلات؟



واختتمت المخرجة انعام محمد علي ان الراحل العظيم ممدوح الليثي قال اننا في قطاع الإنتاج لا نعطي أموال كثيرة ولكن المجد والشرف ان تقدمي عمل سيخلد اسمك في التاريخ الفني، واشادت بالموسيقي الرائعة لياسر عبد الرحمن وكنت اجلس معه.

وعقب د. عمرو الليثي ان الراحل رئيس قطاع الإنتاج ممدوح الليثي لم يضع اسمه منتج فني إلا علي عملين هما ضمير ابلة حكمت والطريق إلى ايلات

دور الفن في توثيق الأحداث

وعقب القبطان عمر عز الدين ان الفن له دور مهم ومنذ تنفيذ العملية لم يعرفنا الناس بهذا الشكل إلا بعد تصوير الفيلم وإذاعته

قدوة اللواء نبيل عبد الوهاب

واختتم اللواء نبيل عيد الوهاب بأن أخيه هو قدوته واستشهد في حرب ٥٦ وكان امنيتي ان اقدم بطولة مثل اخي طلعت، وان القبطان عمر عز الدين قدم بطولة خاصة وقام بعمليته منفردًا.