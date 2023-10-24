نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرمي رينر يعلن عن أول مشروع فني له بعد التعافي من حادثة الدهس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام النجمة جيرمي رينر بالإعلان عن مشروع فني جديد له، عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، يعلن من خلاله عن عودة قريبته له في مجال صناعة الترفيه.

ووفق ديلي ميل، المشروع الجديد لرينر، هو مشروع موسيقي، وسيكون أول عمل فني ينخرج به عقب ما مر به من أزمة صحية خطرة، بعد تعرضه لحادث.

وأوضح جيرمي في منشور، أن المشروع سيكون عبارة عن تشكيلة اغنيات، يعكس من خلالها رحلته مع التعافي، وقام بكتابتها خلال فترة شفائه من الحادثة.

جيرمي رينر

ماذا حدث؟

وكان قد تعرض نجم أفلام مارفل جيرمي رينار منذ عدة أيام، لحادثة أثناء قيامه بازاحة الجليد في منطقة رينو بولاية ميرلاند، بعد دهسه جرار إزاحة الجليد وتسبب في اصابة خطيرة له في الصدر، خضع بسببها لعملية جراحية.

وبعد الحادثة، تم نقل جيرمي رينار مباشرة لتلقي العلاج باستخدام طائرة مروحية، واعلنت إدارة المستشفى عن أنه حالته حرجة ولكنها مستقرة.

وخلال الأيام الماضية، تلقى جيرمي رينار، العديد من عبارات الدعم المعنوي، بالإضافة للتهاني بمناسبة عيد ميلاده، من فنانين زملاء له ومحبين من الجمهور

رسالة أولى

وبعد نشره لصورة له هي الأولى من داخل المستشفى، قام جيرمي رينر بنشر مقطع فيديو اول له من داخل المشفى، وكان يتلقى جلسة تدليك لرأسه.

أيضًا حرص جيرمي، على إعادة نشر، حالات ستوري التي نشرها المتابعين له، وتمنوا له من خلالها عيد ميلاد سعيد.