انت الان تتابع خبر النجم محمد رمضان يفاجئ الجميع ويتبرع بمبلغ خرافي.. الرقم الخيالي فاق كل التوقعات والتنبؤات!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الفنان محمد رمضان عن تبرعه بأرباح جولته الغنائية التي يبدأها بحفل اليوم في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأهالي غزة.ونشر محمد رمضان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستجرام ليعلن عن تبرعه قائلا: "الليلة حفلة افتتاح بطولة UFC بجزيرة السعديات بأبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة"،

وقدرت بحدود 150 ألف دورلار حسب بعض المصادر.وبعد موجة من الانتقادات التي تعرض لها على مدار الأيام الأخيرة، ظهر النجم محمد رمضان في فيديو يوجه فيه رسالة شديدة للهجة للدول العربية وحكامها.