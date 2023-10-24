انضمام الإعلامي علاء بسيوني لشاشة "الشمس" الفضائية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة الشمس الفضائية، التعاقد مع الإعلامي علاء بسيوني، ليقدم برنامج جديد في قناة الشمس يضاف إلى خريطة برامجها المتنوعة والثرية.

تعاقد الإعلامي علاء بسيوني لقناة الشمس

وأكدت سميرة الدغيدي، أن الإعلامي علاء بسيوني يملك سيرة إعلامية قوية ولدية خبرات مهنية وإدارية كبيرة ويمثل إضافة لتليفزيون الشمس الذى يمتلك كوكبة من ألمع النجوم في كافة المجالات.

برنامج نور الشمس

وقد كشف الإعلامي أحمد الدغيدي العضو المنتدب رئيس قناة الشمس الفضائية، أن الإعلامى علاء بسيوني سيقدم برنامج "نور الشمس" وهو برنامج إجتماعى ديني لمدة ثلاث حلقات إسبوعيًا.

أشار أحمد الدغيدى إلى أن البرنامج سيقدم محتوي متميز يلبي تطلعات ورغبات المشاهد والأسرة المصرية بالتكامل مع البرنامج الإجتماعى الدينى "أحلى الكلام" الذى تقدمه الدكتورة ميار الببلاوي.

نبذة عن الإعلامي علاء بسيونى

يذكر أن علاء بسيونى له رصيد إعلامي كبير، حيث بدأ تقديم البرامج في التلفزيون المصري، وقدم العديد من البرامج والذي كان من أهمها البرنامج الشهير (صباح الخير يا مصر)، كما تدرج في المناصب في التلفزيون حتى أصبح رئيسًا للقناة الفضائية المصرية، ثم نائبًا لرئيس التلفزيون، ثم نائبًا لرئيس التلفزيون، وبسبب حبه للموسيقى قام بتلحين مقدمات العديد من المسلسلات منها:" الستات مايعملوش كده “ وفيلم ” النشالات الفاتنات" وأغاني الفوازير منها: “ جيران الهنا، احنا فين، زى النهاردة، مانستغناش ”.