نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الأغنية الترويجية لفيلم سلمان خان الجديد Leke Prabhu Ka Naam في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت رسميا الاغنية الترويجية الأولى للفيلم الجديد للنجم سلمان خان، Tiger 3 الذي يستكمل به سلسلة الأفلام الناجحة التي تحمل نفس الاسم.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية الجديدة حققت نسب مشاهدات مرتفعة مع طرحها رسميًا عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

ووفق إنديا توداي، الإعلان التشويقي كشف أن موعد طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب سيكون بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، ضمن الحمة الترويجية للفيلم الجديد.

الأغنية سيؤديها المغني الهندي أرجيت سينغ، ونيكيتا جاندهاي في الاداء للصوت النسائي.

نهاية خلاف

وأنتهى الخلاف الذي كان قائمًا بين فنان بوليوود الكبير سلمان خان، والمغني الشاب "أرجيت سينغ"، بعد الإعلان رسميا عن أن "سينغ" هو المؤدي لواحدة من الاغنيات الترويجية الرئيسية لفيلم خان الجديد Tiger 3.

ويقول "إنديا توداي"، أن خان، أنهى الخلاف الذي استمر بينه وبين المغني الهندي لمدة 9 سنوات، بعد أن اعلنت عبر حسابه الخاص على أنستجرام، عودة التعاون مع سينغ، ليكون مؤديا لأغنية الجزء الثالث المنتظر من سلسلة أفلام Tiger الناجحة.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم Tiger، هو أحد أنجح أفلام الحركة الهندية، قدمه سلمان خان في جزئين سابقين حقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا، بمشاركة الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي.

وخلال الجزء الثاني، يشارك الفنان الهندي الكبير عمران هاشمي في دور الشر ضمن الأحداث.