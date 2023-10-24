نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارين جيلان ضمن أبطال فيلم مستوحى من روايات ستيفن كينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن أحدث فيلم سيتم انتاجه وسيكون مستوحى من واحدة من روايات الكاتب الشهير "ستيفن كينج"، وسيكون بعنوان The Life of Chuck.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن الفيلم سيكون من بطولة كارين جيلان نجمة أفلام حراس المجرة، والنجم شيتويل ايجيفور، وجيكوب تريمبلاي.

ووقع الاختيار على المخرج Mike Flanagan الشهير باخراجه سابقا لفيلم Doctor Sleep، لإخراج العمل السينمائي الجديد.

كارين جيلان

مشاركة بـ "كوميك كون"

و كانت نجمة أفلام مارفل "كارين جيلان" حاضرة ضمن فعاليات مهرجان "كوميك كون" السنوي في مدينة نيويورك، لعشاق القصص المصورة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كارين لأحد الندوات التي تم تنظيمها للاحتفاء بها كواحدة من شخصيات عالم مارفل السينمائي المميزة على مدار العقد الماضي.

وخلال الندوة تحدثت كارين عن مستقبلها في عالم مارفل، مشيرة لأنها سيكون لها دور مستقبلي في تقديم المزيد عن شخصية "نابيولا للجمهور.

ما يجري حاليًا؟

وحاليًا يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل لوكي، الذي نجحت حلقته الأولى للموسم الثاني في حصد معدلات مشاهدة مرتفعة عبر منصة ديزني بلص، بأن وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الأولى لـ 10.9 مليون مشاهد في الأيام الثلاث الأولى من طرحها.

ووفق ديلي ميل، الموسم الجديد من المسلسل تستكمل به قصة شخصية لوكي من عالم ابطال مارفل السينمائي من بطولة توم هدلستون وأوين ويلسون.