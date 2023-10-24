نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة المطرب محمد رؤوف صاحب أغنية “اللي تعبنا سنين في هواه” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل المطرب محمد رؤوف عن عالمنا صباح اليوم، صاحب الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين في هواه"، وهو أحد أبرز المطربين في فترة الثمانينات، وقررت أسرته تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

صدمة ما بعدها صدمة.. الكاتب الصحفي طاهر البهي ينعي المطرب الراحل محمد رؤوف

وأعلن خبر وفاته الكاتب الصحفي طاهر البهي من خلال منشورًا كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون..الصديق المطرب الفنان محمد رؤوف في ذمة الله، صدمة ما بعدها صدمة الأخ الأكبر والصديق الصدوق لقد تكلمت معه مؤخرًا وكعادته لم يشكو وإن كان الوهن قد غلف نبرته.. أخبرته أني استمع وأشاهد إبداعه بشكل يومي وأستعيد الأيام الرائعة بصحبته فلم يبتسم كعادته بل انطلق يدعو لي”.



وتابع: "واليوم أدعو له مخلصًا بالرحمة والمغفرة وأشهد الله أنني لم أر منه سوء وقد سافرنا سويا بصحبة فرقة رضا العريقة لأكون شاهدًا على استقبال الأشقاء له وهو نجم الفرقة ومصباحها المضيء لم أر منه إلا دماثة الخلق ووفاء نادر لأسرته ورأيت السعادة على وجهه عندما جاء نجله لتحيتنا وهو قائد الطائرة الجسور يومها قال لي أن هذا هو استثماره وجائزته بعد مشوار مرهق من العمر".

وأضاف: "وروى لي أجزاء طويلة من حياته ووفاءه النادر لأم إبنه رحمها الله وسط وجه مبلل بالدموع ثم حياته الهادئة مع السيدة زوجته الحالية التي اعتزلت من أجل أن ترعاه وتضلل على اسرتهما.. وقد اعتاد الصديق الغالي محمد رؤوف أن تكون رسائله لي صوتية حتى أشعر بدفء مشاعره وهي رسائل لم تنقطع حتى قبيل رحيله بأيام.. يااااه على الوجع يا رقيق المشاعر وذهبي الحنجرة.. إلى جنات ونعيم يا صديقي".

معلومات عن المطرب محمد رؤوف

الجدير بالذكر أن المطرب محمد رؤوف اشتهر خلال فترة الثمانينات، بعد طرح أول ألبوماته "لا لا ما تحبش تاني" عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.