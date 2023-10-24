فريق Blue يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسه بحفل خاص

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد غياب طويل عن العمل بالموسيقى، يعود افراد فرقة "بلو"، أشهر فريق موسيقي غنائي في بريطاني في مطلع الالفينات، لتقديم حدث موسيقي مميز.

ووفق ديلي ميل، أعلن أعضاء الفريق عبر صفاحتهم الرسمية على منصات التواصل، أن الفريق سيعود لتقديم حفل غنائي جديد بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.

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جديد أخبار الموسيقى في هوليوود

وضمن أحدث أخبار الموسيقى في هوليوود، أن قررت النجمة أديل أن تجددعقدها باحياء مزيدا من الحفلات الخاصة في مدينة لاس فيجاس، بعد ما حققته حفلاتها السابقة من نجاح وإقبال جماهيري كبير.

ووفق ديلي ميل، اتخذت أديل قرار تجديد عقدها مع الفندق الذي يحتضن حفلاتها بفيجاس، لموسم جديد، ينطلق بعد نهاية فترة احتفالات الكريسماس القبلة.

واعلنت أديل عن قرارها من خلال منشور لها قامت بنشره عبر حسابها الخاص على أنستجرام، بعد توجيهها الشكر لمتابعيها والجمهور الذي حرص على حضور حفلاتها بفيجاس في الأسابيع السابقة.

نشاطات خارج الموسيقى

وكانت قد أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعداداها لخوض تجربة ريادة الأعمال، واطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن المغنية البريطانية تخطط لإطلاق علامة تجارية لبيع أنوع من مستحضرات التجميلة والمجوهرات والملابس الفخمة.

شركة جديدة

وأطلقت أديل شركتها الخاصة في مجال ادارة الأعمال تحت اسم Melted Stone التي ستتولى من الآن إدارة ما ستقوم به من مشروعات في مجال بيع مستحضرات التجميل والقطع الفاخرة.

وتقول الصحيفة، أن هذه الشركة، وثقت علامة تجارية، ستكون ماركة مسجلة تابعة لأديل، تبيع من خلالها مستحضرات تجميل وعطور وقطع مجوهرات.