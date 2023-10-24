نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض حكاية "لو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض اليوم حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل “حدث بالفعل” بعنوان ”لو بعد حين” وذلك عبر المنصات الالكترونية، وهو بطولة شيرين رضا، دينا الشربيني، إسلام حافظ وبسنت حاتم بالإضافة إلى عابد عناني، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين والحكاية من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار، والمسلسل من إنتاج مصري إماراتي، وتتكون الحكاية من 3 حلقات.

مسلسل "حدث بالفعل"



مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

مشاركة دينا الشربيني في فيلم “تاج”

وعرض لدينا الشربيني مؤخرًا بالسينمات فيلم "تاج" الذي شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسني، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد علي، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

مشاركة دينا الشربيني في فيلم “يوم 13”



وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

من هي دينا الشربيني ؟



دينا الشربيني 17 مارس 1985، ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في مصر، درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.