نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم تايجر شروف الجديد يعاني من الإيرادات الضعيفة بعد أول 3 أيام من طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عانا فيلم Ganapath من ايرادات ضعيفة قام بجمعها منذ طرحه في صالات العرض السينمائية، بلغت حتى الآن 7 كرور روبية، ضمن أضعف أداء حققه أي فيلم لتايجر شروف من قبل.

ووفق موقع "إنديا توداي"، الفيلم حتى الآن يكافح لتحقيق قيمة ايرادات مرتفعة، يعوض بها رأي النقاد السلبي، الذي تناول الأداء الضعيف والمؤثرات الضعيفة.

فيلم Ganapath

تفاصيل عن الفيلم

وكان قدر طرح الفيلم الجديد للعرض، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بعنوان Ganapath: A Hero Is Born.

ويضم الفيلم في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون في دور البطولة النسائية، مع ظهور النجم القدير اميتاب باتشان كضيف شرف بالفيلم، ويعد الفيلم أحدث مشروع سينمائي للمخرج الهندي جانيش شاتورثي.

أعمال جديدة قادمة

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية، والفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.