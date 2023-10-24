نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مش متوقعة.. الجمهور يُشيد بأداء حسن أبو الروس في حكاية "عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد من الجمهور بأداء الفنان حسن أبو الروس، وذلك بعد مشاركته في حكاية”عيشها بفرحة”، التي تعرض حاليًا على قناة ON، ضمن حكايات مسلسل”55 مشكلة حب”.

جانب من تعليقات الجمهور



حيث كتب إحدى الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”:"أبو الروس مختلف هنا أوي، وعلق آخر:" حسن أبو الروس متوقعتش أن تمثيله كده، وقال آخر:" حسن أبو الروس طالع مختلف ومفاجأة مش متوقعة الشاب الرومانسي الشيك أول مرة يعمله".

من هم أبطال حكاية “عيشها بفرحة”؟



“حكاية عيشها” بفرحة بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن أبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.



تعرض حكاية عيشها بفرحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكله حب، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي، ستتم أيضًا عرضها على قناة ON drama في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

حكاية “ما تيجي نشوف”

وفي سياق آخر، حملت الحكاية الثانية من المسلسل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها، ودارت أحداثها في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ما هي تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب؟

مسلسل 55 مشكلة حب هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود 55 مشكلة حب.