نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية لـ أحمد فرحات بطل فيلم "سر طاقية الإخفاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب الفنان أحمد فرحات بطل فيلم “سر طاقية الإخفاء” بجلطة في المخ، وذلك بشكل مفاجئ،حيث شعر بسوء في حالته الصحية، وعلى الفور قررت أسرته نقله لأحد المستشفيات الكبرى القريبة منه، وبعد أن خضع لعدة فحوصات وتحاليل، اكتشف الأطباء إصابته بجلطة مفاجئة بالمخ.

وقال أحمد فرحات في تصريحات صحفية، إنه فوجيء بإصابته بهذه الجلطة فجأة، حيث كانت حالته الصحية طبيعية، ولم تشهد تدهور سوى في الساعات الأخيرة قبل الإصابة بالجلطة، كما أشار إلى أن الجلطة أثرت على الجزء الشمال من جسده، هذا بجانب تأثيرها على النطق بشكل ملحوظ.

أحمد فرحات

من هو أحمد فرحات ؟



ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1950، ظهر في السينما المصرية بنهاية الخمسينيات عندما أسند إليه المخرج صلاح أبو سيف دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم “مجرم فى أجازة” في عام 1958، وأتم دراسته الإبتدائية في عام 1961، وبعد دراسته الثانوية إلتحق بمعهد عالي صناعي وتخصص في مجال الإتصالات، وعمل في الشركة العامة للإتصالات، إلتحق في أوائل الستينيات بفرقة "ساعة لقلبك" ليقدم شخصية بندق، وقدم العديد من الأفلام منها “شارع الحب، غرام في السيرك، إشاعة حب، سر طاقية اﻹخفاء”، توقف عن التمثيل عقب نكسة 1967 وإنتقال لإنتاج الأفلام إلى لبنان، وعقب وصوله لسن التقاعد عاد للتمثيل مرة أخرى بالتليفزيون والمسرح بعد سنوات طويلة من التوقف.

أحمد فرحات

أبرز أعماله الفنية فيلم “سر طاقية الإخفاء”

سر طاقية الإخفاء فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 1959، بطولة عبد المنعم إبراهيم،زهرة العلا، توفيق الدقن، برلنتي عبد الحميد، أحمد فرحات، محمد عبد القدوس، عدلي كاسب جمالات زايد، سامية رشدي وإخراج نيازي مصطفى.

أحداث فيلم "سر طاقية الإخفاء "

يحكي عن صحفي يمتلك طاقية الإخفاء نتيجة احتراق أحد العفاريت فوق طاقية أخيه الصغير، ولكن يستولي عليها شخص آخر لتحقيق الثراء من خلال استغلالها في السرقة.