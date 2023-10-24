نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله.. ما لا تعرفه عن المطرب محمد رؤوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم المطرب محمد رؤوف بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 72 عامًا، ليترك وراءه رصيدًا فنيًا كبيرًا من الأغاني، وهو أحد أبرز مطربي الثمانينات والتسعينات، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات عنه.



من هو المطرب محمد رؤوف؟

محمد رؤوف هو مطرب مصري اشتهر خلال فترة الثمانينيات بعد طرح أول ألبوماته "لا لا ما تحبش تاني" عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، ثم انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.



أشهر أغاني محمد رؤوف

ومن أشهر أغنياته "اللي تعبنا سنين فى هواه"، التي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم «ست الحسن» كانت تتبقى له أغنية فذكرته زوجته بها، وطرح الأغنية في الألبوم وحققت نجاحًا كبيرًا، بعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

شارك المطرب محمد رؤوف في مسلسل "العملاق "عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

زواج محمد رؤوف

تزوج "رؤوف" أكثر من مرة، زوجته الأولى توفيت في عمر 42 عامًا، ثم تزوج مرة أخرى من المطربة سحر ناجي التي اعتزلت الفن بعد زواجهما لترعاه، وفي عام 2016 أصيب بجلطة في القلب وجلطة في العين.