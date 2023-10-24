نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانجانا رانوت تستعد للعودة لجزء ثاني من Queen في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز المخرج الهندي فيكاس بهال، من احتمالات تقديم جزء ثاني جديد من فيلم Queen بعد مرور 10 سنوات على طرحه للعرض من بطولة كانجانا رانوت.

ووفق إنديا توداي، قال المخرج فيكاس بهال، أن الأمر وراد بالنسبة لتقديم جزء ثاني من الفيلم الناجح، مؤكدًا تمسكه بكانجانا رانوت في دور البطولة.

الفيلم كان أيضًا من بطولة "راجكومار راو" و"ليسا هيدون" في أدوار رئيسية بالعمل الذي طرح عام 2013.

صناع فيلم Queen

عرض خاص

تستعد النجمة الهندية كانجانا رانوت لتنظيم حفل عرض خاص استثنائي لفيلمها الجديد Tejas الذي تجسد به شخصية طيارة مقاتلة في القوات الجوية الهندية.

ووفق موقع إنديا توداي، العرض الخاص للفيلم، سيتميز بتوجيه كانجانا الدعوة لوزير الدفاع الهندي، لحضوره، وعدد من ابرز ضباط القوات الجوية في الهند، الذين تستوحى قصة العمل من بطولاتهم.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم للعرض رسميًا بحلول يوم 27 أكتوبر الجاري في جميع صالات العرض السينمائية.

Tejas

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجمة كانجانا رانوت، والذي يطرح بعنوان Tejas، وتجسد به شخصية طيارة مقاتلة بالقوات الجوية بالهند.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الذي تقرر طرحه رسميًا للعرض في يوم 27 من أكتوبر الجاري.