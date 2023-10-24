انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا كم يبلغ الطول الحقيقي للفنانة هيفاء وهبي؟.. الرقم صادم سيصيبكم بالذهول!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من الفنانيين والفنانات العرب الذين يبحث الكثير على معلومات تخص حياتهم وصحتهم وطولهم ووزنهم وغيره،الفنانة هيفاء وهبي، ويرجع ذلك إلى أنها من اجمل واشهر النجمات والتي حققت شهرة واسعة بين الجمهور بالإضافة إلى جمالها اللافت.إن الفنانة هيفاء وهبي يبلغ طولها الحقيقي 1.64 مترًا لكن هناك بعض المعلومات التي صدرت من قبل عن الفنانة اللبنانية حيث ادعت أن طولها يبلغ 170 سم أما عن وزنها فقالت

إنه يبلغ 58 كيلوغرامًا.لكن يبدو أن هذا ليس حقيقيًا، إذ إن طولها يقل عن 170 سم وذلك تبعًا لبعض المصادر القريبة منها، كما أن وزنها من الواضح أنه يمتلئ بالعضلات ويزيد عن 58 كيلوغرامًا.

يذكر أن هيفاء قدمت خلال موسم الصيف العديد من الحفلات الغنائية المميزة كان آخرها حفلها بالساحل الشمالي، واختارت أن ترتدي فستان كورسية كشف جمالها ورشاقتها.

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

يُذكر أن هيفاء وهبي قد عُرض لها فيلم أشباح أوروبا في سبتمبر من العام الماضي بدور العرض السينمائي، وحصد العمل إيرادات وقتها وصلت لـ 2 مليون و515 ألف جنيه.

ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي أكشن، شارك في بطولته مصطفى خاطر، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة، وكان من تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعود وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت هيفاء وهبي في “مسلسل أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يُذكر أن أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.