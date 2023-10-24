لون البشرة تمثال "ذا روك" يصنع أزمة بينه ومتحف باريس

القاهرة - محمد ابراهيم - توجه النجم "ذا روك" دوين جونسون بطلب لمتحف فرنسا الذي يضم تمثال الشمع الخاص به، بتحديث لون التمثال، ليتوافق مع لون بشرته البني.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، تداول نشطاء صورة لتمثال "ذا روك" وبدت به لون البشرة فاتحة على عكس حقيقة لون البشرة الخاص بالنجم الكبير.

ذا روك

أعمال قادمة

وكان قد ظهر الثنائي الشهير دوين جونسون وهنري كافيل، في موقع تصوير أحدث أعمالهم السينمائية الذي يطرح بعنوان Red One.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يشهد للمرة الأولى تعاون بين دوين جونسون وهنري كافيل على الشاشة الكبيرة.

ثنائي بطل خارق

وأصبح يعرف الآن النجم هنري كافيل بتجسيده لشخصية كابتن أمريكا ضمن عالم مارفل السينمائي، تلك الشخصية التي ظهر بها كريس ايفانس في ثلاث أعمال سينمائية خاصةً، وطرح الجزء الأول منها بعنوان "كابتن أمريكا: فيرست أفينجر"، والجزء الثاني طرح بعنوان "كابتن أمريكا: ذا وينتر سولديار" والجزء الثالث طرح بعنوان "كابتن أمريكا: سيفيل وور".

الأمر نفسه فيما يخص النجم دوين جونسون، الذي انضم مؤخرًا لعالم سينما الابطال الخارقين، بظهوره في بطولة فيلم "بلاك آدم"، الذي جسد به شخصية تحمل الاسم نفسه ضمن عالم dc السينمائي، هذا العالم الذي يعرف عنه شخصيات خارقة مثل سوبرمان وشزام.

تفاصيل عن العمل

وفيما يخص الفيلم الجديد الذي يجمع في بطولته الثنائي كافيل وجونسون، فهو فيلم يطرح بعنوان Red One، ويتم التحضير لعرضه رسميًا بداية من عام 2023 المقبل.

والفيلم يجرى تصويره حاليًا فيما بين مدينة جورجيا ومدينة أطلنطا بالولايات المتحدة، وحتى الآن تتكتم الشركة المنتجة للفيلم على أي تفاصيل تتعلق به به.