الموسيقى الهندية والراب الأمريكي في أحدث إصدارات كينج وجوتشي مين

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر النجم الهندي الشهير كينج ونجم الراب العالمي جوتشي مين، أغنية جديدة تحمل عنوان "We Are The Ones" من ألبوم كينج الأخير "New Life"، وهذه الأغنية المميزة تقدم للجمهور مزيجًا رائعًا من الموسيقى الإلكترونيك والموسيقى الإيقاعية، مع كلمات تعكس معاني الطموح والثقة بالنفس والتحفيز الذاتي، حيث يقدم النجمين، واللذين يتمتعان بشعبية كبيرة كل منهما بالنمط الموسيقي الذي يغنيه، هذا العمل المشترك الذي يظهر التنوع الجميل في المشهد الموسيقي العالمي.

لأول مرّة تعاون مغني الراب جوتشي مع مغني هندي

هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها أسطورة الراب جوتشي مين مع مغنٍ هندي، خصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققه كينج على المستوى العالمي، ويشكل وجود مغني الراب في هذه الأغنية حدثًا موسيقيًا كبيرًا خاصة وأنه هو من ألهم وتابع وأدار جيل كامل من نجوم الراب العالميين منهم Migos، Young Thung، Nicki Minaj، Zaytoven، Mike WiLL Made-It، Metro Boomin وغيرهم.

النجم الهندي الشهير كينج يكشف تفاصيل الأغنية

حول الأغنية يقول كينج في بيان صحفي له:" في هذه الأغنية أتيحت لي فرصة رائعة للتعاون مع الأسطورة جوتشي مين، وهي ليست فقط لحظة مهمة لرحلة الأغنية الهندية نحو العالمية، بل أيضًا لحظة تاريخية لي على المستوى الشخصي، إنه ا مزيج من عالمين مختلفين، موجة جديدة في عالم الهيب هوب، حيث صنعنا معًا نشيدًا موسيقيًا جديدًا، أرشيف جوتشي مين في موسيقى الراب لا مثيل له، واليوم نحن نغير المعايير بهذه الأغنية المختلفة".

بدوره صرح جوتشي مين:" لطالما أحببت أن أكسر الحواجز وفتح آفاق جديدة في عالم الهيب هوب، وتعاوني مع كينج هو عمل ضخم بالنسبة لي لأنه أول تعاون كبير على مستوى العالم، لقد أحببت كثيرًا فكرة جمع الثقافات لتحقيق انتشار عالمي أكبر ".

وتعتبر هذه الأغنية ثاني تعاون عالمي كبير للنجم كينج بعد أغنية "Maan Meri Jaan" التي تعاون فيها مع نيك جوناس في بداية العام 2023، والتي تخطت أكثر من 830 مليون استماع عبر مختلف المنصات مع 50 مليون مشاهدة على يوتيوب، و35 مليون على سبوتيفاي، مع إشادة كبيرة من مختلف الصحف ووسائل الإعلام العالمية.

وقد ساهم كينج في نشر الأغنية والثقافة الهندية حول العالم، مع ألحان مميزة وقصص أثرت الجماهير بتجربة سمعية وبصرية مميزة مع قدرته الفريدة في كتابة الأغاني خصوصًا بمواضيع مثل الشك، الثقة بالنفس، والتقلبات في العلاقات، حيث إن النجاح الدولي غير المسبوق والمستمر الذي حققه كينج هو موضع ترحيب وإعجاب من الجمهور الذي يتطلع إلى الإختلاف والتنوع بموسيقى جديدة من حول العالم، طبقًا للأعمال المختلفة التي قدمها كينج سابقًا وحققت نجاحات كبيرة منها "Tu Aake Dekhle" و"Pablo" و"IICONIC" وغيرها، ومن المتوقع ان ترفع هذه الأغنية الجديدة من رصيد نجاحاته في عالم موسيقى البوب.

جولة عالمية

من جهة أخرى، ينطلق "كينغ" بجولة عالمية قريبًا بين بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا وأستراليا، وهذا ما يؤكد انتشار موسيقاه عالميًا.