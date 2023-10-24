منتجة جيمس بوند تنفي العمل على النسخة القادمة من السلسلة حتى الآن

القاهرة - محمد ابراهيم - اكد المنتجين المسئولين عن فيلم جيمس بوند الجديد أن العمل على اختيار فنان جديد للسلسلة مع وضع سيناريو خاص بالأجزاء القادمة، لم يبدأ حتى الآن.

وذلك حسب ما قال موقع "ديد لاين"، نقلًا عن المنتجة الرئيسية المسئولة عن السلسلة "باربرا بروكولي"، التي أكدت أنه حتى الآن السلسلة دون بطل.

دانيال كريج

تاريخ حافل

وشخصية جيمس بوند ظهرت في السينما عبر 6 عقود، وجسدها عدد من أهم الأبطال في تاريخ السينما في بريطانيا.

كانت البداية مع النجم الراحل شون كونري، أبرز من جسد شخصية جيمس بوند على الإطلاق، وكان من بعده عدد من اهم الفنانين الذين جسدو هذه الشخصية، كان منهم النجم روجر مور، والنجم بريس بروزنان.

وطرح أول نسخة من أفلام جيمس بوند كانت في عام 1962، وطرح بعنوان Dr. No من بطولة النجم الكبير شون كونري.

جيمس بوند القادم

وسبق أن ذكر دانيال كريج أنه سيتوقف عن تقديم شخصية جيمس بوند، وأن الفيلم الأخير الذي ظهر به، سيكون الأخير بالنسبة له في هذه الشخصية.

وتعمل الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند حاليا على إيجاد البديل لدانيال كريج، مع وجود مجممعة مختلفة من الاسماء المرشحة أكثر من غيرها من بين نجوم هوليوود الشباب والبارزين.

مرشحين لـ "جيمس بوند"

وحتى الآن، يأتي من ضمن الأسماء المرشحة لتجسيد شخصية جيمس بوند، يأتي النجم هنري كافيل الشهير بتجسيده لشخصية سوبرمان.

في حين أن الاسم الأقرب لتجسيد الشخصية، هو الفنان الشاب آرون تايلور، الذي تقول مصادر مقربة منه إنه خضع بالفعل لعدد من تجارب الأداء لشخصية جيمس بوند، وأن هذه التجارب للأداء لقيت استحسان صناع السلسلة.