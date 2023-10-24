نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة أفلام ديسمبر هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت عدد من الأفلام لدور العرض السينمائية في موسم الشتاء هذا العام، ومن المقرر عرض تلك الأفلام الجديدة في شهر ديسمبر، وذلك حسبما أعلن صناعها عن موعد طرحها، لتنافس في موسم أفلام رأس السنة،وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني“ اسماء الأفلام التي سيتم هذا العام.



فيلم "بلومندو"

فيلم بلومندو من بطولة الفنان حسن الرداد، وسوف يتم طرحه في موسم رأس السنة الميلادية، حيث تم الانتهاء من تصويره قبل أسابيع قليلة، ولازال حاليًا في مرحلة المونتاج، وهو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.



فيلم "القاهرة مكة"

فيلم "القاهرة مكة" سيتم طرحه في موسم أفلام رأس السنة الميلادية، خاصةً بعدما تم تأجيل موعد طرح الفيلم لأكثر من مرة مسبقًا، وهو بطولة: منى زكي، محمد ممدوح، شيرين رضا،خالد الصاوي، محمد علاء،عارفة عبدالرسول، محمد فراج، وآخرين، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

فيلم "شماريخ"

سيتم طرح فيلم "شماريخ" ضمن أفلام شهر ديسمبر المقبل، خاصةً وأنه تم الانتهاء من تصويره كاملًا قبل فترة، حيث يُجرى حاليًا الإعداد على الأغنية الدعائية، المُقرر الكشف تفاصيلها قريبًا، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والأكشن والتشويق، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.



من هم أبطال فيلم "شماريخ"؟

فيلم "شماريخ" من بطولة عدد من الفنانين منهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.