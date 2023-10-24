نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عنده قوة سحرية".. الجمهور يشيد بأداء محمود ياسين جونيور في حكاية "عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من الجمهور، بأداء الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، في حكاية "عيشها بفرحة" الذي تعرض حاليًا عبر قناة ON.



وكتبت إحدى الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "منشورًا، قالت فيه:"محمود عمرو ياسين عنده قوة سحرية بيهرك بأي حاجة بيعملها بجد الكاميرا بتحبه لدرجة إن المشهد ليه بيخليك تركز معاه غصب عنك.. حقيقي مفيش كلام يوصف هو موهوب قد أي فرحانة بي وبنجاحه اووي ومتفائلة إنه هيبقى خليفة جده محمود ياسين".



وكتب آخر: "الفنان محمود عمرو ياسين منور حكاية عيشها بفرحة وبجد موهوب جدًا ومتميز أوي.. وبيضيف الكثير إلى أي عمل وبيقدر يثبت موهبته في أي عمل بيعمله ومنتظرين الحلقات اللي جايه".



من هم أبطال حكاية “عيشها بفرحة”؟



حكاية "عيشها بفرحة" مكونة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن آبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

حكاية “ماتيجي نشوف ”



وفي سياق آخر، حملت الحكاية الثانية من المسلسل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها، ودارت أحداثها في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ماهي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟



وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟



مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.