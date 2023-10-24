تفاصيل شخصية أحمد فهيم في "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد فهيم حالة من النشاط الفني بعد نجاحه في رمضان 2023، حيث يشارك حاليًا بعدد من الأعمال منها: مسلسل "حدوتة منسية"، وفيلم "أبو نسب" مع النجم محمد إمام.



ما هي تفاصيل شخصية أحمد فهيم في مسلسل "حدوتة منسية"؟

ويقدم الفنان أحمد فهيم ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية"، دور بلطجي يُدعى “خيرت”، وهو شخصية قيادية يحاول دائمًا أن يسيطر على الأحداث.

من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وبطولة عدد من الفنانين منهم: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، نانسي صلاح، محمد علي رزق، ريم سامي، أمير صلاح الدين، أحمد صيام،هشام إسماعيل، هلا السعيد، وتحت قيادة المخرج محمد محي.

ما هي أخر أعمال أحمد فهيم؟

ينتظر الفنان أحمد فهيم عرض فيلم "أبو نسب" الذي يشارك به مع الفنان محمد إمام، وهو بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيرين رضا، صلاح عبدالله،شيكو، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



ما هي آخر أعمال أحمد فهيم في الدراما التلفزيونية؟

شارك أحمد فهيم في مسلسل "عملة نادرة" مع النجمة نيللي كريم، وقد حقق المسلسل نجاحًا لافتًا وقت عرضه في رمضان 2023، وهو من بطولة: نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر،جمانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، محمد لطفي،تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

مشاركة أحمد فهيم في مسلسل “جعفر العمدة”



أيضًا قدم شخصية سيد العمدة ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، الذي تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي وتويتر طوال شهر رمضان هذا العام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، من بطولة: محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، منة فضالي، أحمد داش،سلوى عثمان، منذر ريحانة، مي كساب، لبنى ونس، طارق النهري، چوري بكر، عصام السقا، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.



وكان من المفترض أن يشارك أحمد فهيم في رمضان 2024، في بطولة مسلسل "شغل فنادق" من تأليف محمد سامي وبطولة عمرو يوسف وروبي،ولكن تم تأجيل المشروع لأجل غير مسمى.