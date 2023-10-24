فن ومشاهير

"ده أكل عيشي".. عمر كمال يبرر إحيائه حفلات غنائية في ظل الأحداث الجارية بفلسطين

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القاهرة - محمد ابراهيم - برر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، سبب إحيائه أفراحًا وحفلات غنائية خلال الفترة الحالية، في ظل الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية، وتعرض أهالي غزة إلى القصف المستمر من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

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منشور عمر كمال 

 

وكتب عمر كمال عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" مساء الخير على كل حبايبي وإخواتي، أنا بنزل شغلي عادي وشغال الحمد لله؛لإن ده أكل عيشي ولازم أنزل أفرح الناس ولازم ألتزم بأي اتفاق قلته للناس، وكمان علشان ورايا نحو 40 فرد بـ 40 أسرة شغالين معايا فاتحين بيوت".


وتابع عمر كمال: "لكن أنا بتأسف لأي حد بيعملي منشن في الاستوري بتاعته الفترة دي مش هقدر أقبله مراعاة لمشاعر إخواتنا في فلسطين ولكل إنسان حاسس حالة حزن على اللي بيحصل، ربنا يسعدكم يا رب ويا رب أكون قدرت أسعدكم في مناسباتكم سواء فرح أو حفلة بس سامحوني الفترة دي".

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ما هي آخر أعمال عمر كمال؟ 

 

وكانت آخر أعمال الفنان عمر كمال الغنائية هي أغنية «السخان» والتي تعاون فيها مع الفنان عبد الباسط حمودة، وتعد من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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