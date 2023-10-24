نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محمد أنور في "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد أنور، حالياً في فيلم "جوازة توكسيك"، الذي تقوم ببطولته النجمة ليلى علوي، والفنان بيومي فؤاد، ويجسد خلال الأحداث دور نجلهما.

ويعتبر فيلم "جوازة توكسيك"، التعاون الثالث على التوالي بين الفنانة ليلى علوي و نجم الكوميديا بيومي، بعد تعاونهما مؤخرًا في فيلمي "ماما حامل" عام 2021، و" شوجر دادي"، في مايو الماضي، وأيضًا يتعاونا مع نفس المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم.



​​​​ما هي تفاصيل فيلم "جوازة توكسيك"؟

فيلم "جوازة توكسيك" تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، وهو من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، نسرين طافش،ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



ما هي آخر أعمال الفنان محمد أنور؟

وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال الفنان محمد أنور السينمائية فيلم "البطة الصفرا"، والذي تم عرضه في شهر أغسطس الماضي، والذي ظهر خلاله كضيف شرف، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل،محمود حافظ، فرح الزاهد، حسن أبو الروس، عمرو رمزي، والفيلم من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

كما شارك الفنان محمد أنور، مؤخرًا في فيلم "البعبع" من بطولة النجم أمير كرارة والذي يتم عرضه في السينما حاليًا، وقد استطاع الفيلم ان يحتفظ بمكانه في دور العرض منذ وقت عرضه في موسم افلام عيد الأضحى المبارك.



من هم أبطال فيلم البعبع؟

فيلم "البعبع" من بطولةأمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، وتأليف إيهاب بليبل،وإخراج حسين المنباوي.



وعرض للفنان محمد أنور، مؤخرًا بالسينمات فيلم "مستر اكس" وقد حقق نجاحًا ملفتًا منذ وقت عرضه في السينما في موسم أفلام عيد الأضحى لهذا العام، وهو بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم.