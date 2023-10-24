درة تطلق مبادرة لدعم فلسطين والدعوة بوقف الإبادة الجماعية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة درة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه عدد كبير من النجوم منهم يسرا وعمرو يوسف وأكرم حسني وهشام ماجد وكريم فهمي وشريف رمزي والمخرجة كاملة أبو ذكري وأمينة خليل وجومانا مراد وعمرو محمود يس وريهام ايمن والممثلة اللبنانية دارين حمزة النجمة فيدرا والتونسي محمد علي بن جمعة والفنانة التونسية عائشة بن احمد والاب بطرس دانيال وأيمن القيسوني والمخرجة اللبنانية نبال عرقجي والممثل اللبناني فؤاد يمين، ومجموعة من المؤثرين والإعلاميين الفلسطينيين

الذين ظهروا فيه وهم يطالبون باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والايطالية والألمانية بوقف قتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.

درة

درة:كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين

وكان الفيديو مصحوبًا بعبارة موثرة كتبتها درة "كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين، لقد فقدوا الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين وخاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء،نطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الاباده الجماعية وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامتهم ".

الفيديو تم تنفيذه كفكرة ومبادرة من درة وتفاعل معها باقي النجوم.



درة تدعم القضية الفلسطينية

و تفاعلت درةمع الأحداث ودعمت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ أول أيام بداية الأحداث يوم ٧ من أكتوبر الجاري، لتواصل تأكيد دعمها المستمر والمتواصل لنضال الشعب الفلسطيني والذي تعرب هي دائمًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييد حقوق الإخوة في فلسطين.



درة



وكانت آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل “الأجهر”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة عمرو سعد، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدريه طلبة، محمد التاجي، وآخرون من النجوم، وهومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامي.