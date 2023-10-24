ريهام الشنواني: خرجت برا الصندوق في مسلسل "على باب العمارة".. وحاتم صلاح شلال إفيهات (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة الشابة ريهام الشنواني بشخصية "دنيا" التي تجسدها خلال أحداث مسلسل "على باب العمارة"، حيث تشارك بدور "راقصة" وهي إحدى سكان العمارة التي يعمل بها "عوض" الذي يقوم بدوره الفنان حاتم صلاح خلال أحداث المسلسل.

وكشفت ريهام عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، وقالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": أنها عندما قرأت تفاصيل الدور وافقت على الفور؛ لأنها أرادت أن تُجسد شخصية خارج الصندوق،لكي تثبت قدرتها على تجسيد جميع الأدوار وليس الكوميدي فقط.

ريهام الشنواني: استغربت لاختياري في دور "رقاصة"

وأضافت "الشنواني": ما حمسني للدور هو أنه مختلف تمامًا عني، رغم أنني في البداية شعرت بالاستغراب عندما عُرض عليّ دور "رقاصة"، فأنا في الحقيقة لا أحب أن أرتدي ملابس تظهر الجسم ودائما أظهر دون "ميكاب" ولكني احترمت رغبة الإخراج والإنتاج المنفذ أستاذ بيتر ميمي، وفرحت أنهم فكروا فيا للدور.



وعن تعاونها مع الفنان حاتم صلاح قالت: "الكواليس بيننا كانت رائعة وحاتم ممثل مجتهد وشلال إفيهات لا ينتهي، ويدفع الممثل الذي يقف أمامه أن يبذل أقصي جهد عنده في العمل".

وعن تجربة مسلسل "على باب العمارة" قالت: "سعيدة بالتجربة بأكملها؛ لأن معظمنا كنا شباب مع بعض وأسرة واحدة داخل العمل، مع احترامي لجميع الأساتذة الكبار الذين شاركوا بالمسلسل منهم أستاذ محمد محمود فعندما كان يدخل إلى اللوكيشن نضحك من قلوبنا لخفة دمه.

ريهام الشنواني: سأنتهي قريبًا من تصوير فيلم "سكر" الجزء الثاني



وتابعت: "قريبًا سننتهي من تصوير فيلم "سكر" الجزء التاني وهو فيلم يحتاج تصويره إلى مجهود؛ لأني استغرق يوم كامل في تسجيل الصوت، ويومين لعمل بروفات على الاستعراض، والأغنية كاملة تستغرق أسبوع في تصويرها".



ما هي قصة فيلم سكر؟

وفيلم سكر مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة.



من هم أبطال فيلم سكر؟

والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.