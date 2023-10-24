رغم ظروف العرض الصعبة.. "الخميس اللي جاي" يحقق مليونه الأول

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع فيلم الخميس اللي جاي تحقيق مليونه الأول في ستة أيام رغم ظروف وتوقيت عرضه الصعبة والتي يتعاطف فيها الجميع مع الأشقاء الفلسطينيين وكانت أشركة سيزون للانتاج الفني المنتجة للفيلم قد ألغت العرض الخاص بالفيلم في مصر وباقي الدول العربية.



وآية مظاهر احتفالية أو جولات كانت ستعقدها أسرة الفيلم في دور العرض المصرية تضامنا مع الأشقاء في غزة.



أبطال فيلم الخميس اللي جاي

​​​​والفيلم بطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب واسلام ابراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي، وهو من انتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي.

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا، حول قصر مهجور يصيب من يقترب منه بلعنة غريبة، ويحاول أبطال العمل فك طلاسم ما يحدث لهم.

إيرادات أفلام دور العرض السينمائية

فوي فوي فوي 165 ألف و934 جنيه، الخميس اللي جاي 94 ألف و771 جنيه، وش في وش 85 ألف و295 جنيه، حسن المصري 79 ألف و658 جنيه، العميل صفر 74 ألف و332 جنيه، سكر 31 ألف و889 جنيه، بيت الروبي 9 آلاف و305 جنيه، أولاد حريم كريم 5 آلاف جنيه، البعبع ألف و619 جنيه، مستر إكس ألف و276 جنيه.

إجمالي 549 ألف.