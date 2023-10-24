إيمان الشريف لـ دوت الخليج:' لم أتعاطف مع شخصية "تيسير" في "صوت وصورة ".. وأستطيع الموازنة بين التمثيل والغناء | حوار

القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت الفنانة إيمان الشريف الأنظار إليها خلال أحداث مسلسل “ صوت وصورة”، بشخصية تيسير شقيقة رضوى التي تجسدها نجمة العمل الفنانة حنان مطاوع.

حاور دوت الخليج الفني الفنانة إيمان الشريف لتكشف عن تفصيل شخصيتها بالعمل واستقبالها لردود أفعال الجمهور وكيفية موازنتها بين التمثيل والغناء وإلي نص الحوار:-

ما الذي حمسك لشخصية تيسير في مسلسل صوت وصورة ؟



شخصية تيسير هي شخصية بعيدة عني تماما في الواقع، وعلى مستوى التمثيل لم يسبق لي تجسيد مثل هذة الشخصية، هي بعيدة عني من حيث طريقة الكلام واللبس والأسلوب فهي تظهر شخصية متزمتة تعترض على قضية هامة لا يجب أن تعترض عليها وتقف بجانب شقيقتها كونها إمرأة لكنها تعترض عليها، لأنها لم تعيشها بالإضافة إلى خوفها من زوجها وكلام الناس

هل توقعت ردود أفعال الجمهور على العمل منذ أولى حلقاته ؟



ردود الافعال حتى الآن جيدة للغاية بالرغم من الأحداث التي نعيشها هذة الفترة، كنا نتوقع أن العمل بسبب ذلك سوف لا يتم رؤيته جيدا لكن العكس هو ما حدث، هناك نقاد كبيرة كتبت عن العمل وتابعه عدد كبير من الجمهور

تيسير سيدة متشددة دينيا ولديها معتقدات خاطئة.. كيف حضرتي لهذة الشخصية أو تفاعلت معها لإتقانها ؟

شخصية تيسير ليست متشددة دينيا سواء هي أو زوجها لكنهم يمثلون فئة كبيرة من نوعية الأشخاص الذين يخافون من الفضائح أكتر من الله وما يقوله الدين، لأن الدين لا يقول أن نترك حقنا، أنا لست متعاطفة معها وضدها تماما، لأنها لا تعرف شيء عن الدين لكنها كانت تحدى بالنسبة لي

شخصية تيسير من مسلسل “صوت وصورة”



تتواجد شقيقتك ولاء الشريف أيضا بالمسلسل وتجسد دور شقيقتك بالعمل.. كيف كانت الكواليس بينكم في عمل واحد ؟

مسلسل " صوت وصورة" ليس العمل الأول الذي يجمعني بشقيقتي ولاء، فسبق وقد عملنا بعد اقامتنا في القاهرة في مسلسل سيت كوم وكان بعد مسلسل "كلمات" وقبل مسلسل " صوت وصورة" عملنا سويا في " جروب الدفعه"، الأمر في النهاية يكون صدفة والمخرجين يتواصلو معنا ليس لأنها أشقاء ولكن لأننا نكون مناسبين للأدوار.



العمل يناقش فكرة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.. كيف ترين دخول تقنية الذكاء الاصطناعي في الفن؟

أنا مع تطور التكنولوجيا ومع الذكاء الاصطناعي ولكن ليس مع استخدامهم بشكل سلبي، فالتكنولووجيا في النهاية سلاح ذو حدين يمكن أن نستخدمها بشكل إيجابي وفي شيء مفيد للناس وآخر سلبي، وحاليا نرى فيديوهات كثيرة ليست حقيقية مثل اعلان صلاح، بالنسبة لي ممكن أن تكون مفيدة وضارة ولكن الأمر يرجع لكيفية الاستخدام، وفي هذا العمل نعرض وجهات النظر

كيف توازنين بين التمثيل والغناء ؟

التمثيل والغناء لا يتعارضون بالنسبة لي، فأنا أحب استخدام الغناء في الشخصيات التي أمثلها، لأني خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودراستي التمثيل والإخراج وكنت أغني بالاوبرا، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية لكن لم أستمر، بالنهاية التمثيل هو عملي الأساسي، ولكن أفضل استخدام الغناء داخل التمثيل بالإضافة إلى أنني لم أترك الغناء ومن حين لآخر أقوم بإعادة أغاني قديمة.

الفنانة إيمان الشريف



وما جديدك في الغناء الفترة المقبلة ؟

مازلت أقوم بتصوير مسلسل " صوت وصورة"، ومن الممكن أن يكون هناك فيلما، لكن لا أريد أن أفصح عن التفاصيل حتي أتعاقد على الأعمال.



