انت الان تتابع خبر أنغام تخاطب أفيخاي أدرعي: "الإنسانية بريئة من أمثالكم يا قتلة الأطفال".. والأخير يرد عليها بإسلوب صادم وغير متوقع..تفاصيل مثيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تواصل النجمة أنغام، دعم القضية الفلسطينية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان آخرها رسالتها إلى "أفيخاي أدرعي" رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقام "أفيخاي" بالرد على "أنغام" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، وعلق: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقي في الآخرة والعذاب الأليم وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجوا أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

وردت أنغام، على رسالته: "أنت يا أسمك ايه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صه يوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟".

واستكملت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".وأنهت ردها قائلة: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وكان رد "أفيخاي" على أنغام بسبب نشرها بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، وعلقت برسالة غامضة قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك". ليقوم "أفيخاي" بإعادة نشر البوست على حسابه ووجه رسالته للنجمة المصري

يذكر أنه، تم تأجيل حفل أنغام الذي كان مقررا إقامته غدًا الجمعة في دبي نظرًا لما يمر به الشعب الفلسطيني.