أعمال فنية للكونغولي «شيري صامبا» فـي معرض بباريس

كينشاسا ـ العُمانية: يعد الفنان الكونغولي (شيري صامبا) واحدا من أشهر الرسامين الأفارقة، وتوجد لوحاته في أعرق المتاحف العالمية مثل متحف الفنون العصرية في نيويورك ومركز (بومبيدو) في باريس. ومن خلال المجموعة الفنية (جان بيغوزي)، وهي أكبر مجموعة من الفن الإفريقي المعاصر في العالم، يخصص متحف (ماليو) في العاصمة الفرنسية باريس أول معرض كبير لأعمال (شيري صامبا)، ويجمع رسوما تعود للسنوات الخمسين الماضية من بينها لوحات (الرسام العزيز شيري صامبا في 1975) و(كينشاسا، مدينة صاخبة) و(من استفاد حقيقة من النخاسة؟) و(نار النساء)، بالإضافة إلى (سمكة صغيرة أصبحت كبيرة).

وكان (شيري صامبا) قد تم اختياره من بين قليلين في 1989 للمشاركة في معرض (سحرة الأرض) الذي قدم للمرة الأولى، جنبا إلى جنب، فنانين معاصرين من القارات الخمس. وهو يقول عن عمله: (عندما أمسك بالفرشاة، أحرص على ثلاثة أشياء أولها الأمانة في الرسم بحيث لا يظهر إلا ما يجب أن يراه الناس، أما الشيء الثاني فهو الصدق في حين يتمثل الثالث في إضفاء مسحة من الفكاهة).