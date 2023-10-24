كتاب حول الحجاج فـي مناظرات القرآن الكريم

الجزائر ـ العُمانية: تدرسُ الباحثة د. وهيبة خبيل في كتابها (الحجاج في مناظرات القرآن الكريم)، الصادر عن دار ميم للنشر بالجزائر، موضوع الحجاج من منظور معرفيّ، ينقلُ تكوُّن الحجج من اللّغة إلى الذّهن الذي يكون أوّل موطن لها. وبحسب ما تذهب إليه المؤلّفة بناءُ أيّ حجّة، تنطلق من مختبر رئيس، وهو ذهن المحاجج الذي يبحث في المعنى الذي يناسب مقام التّناظر، ويحدّد قوّة أو ضعف الحجّة التي سيبنيها تصوّرُه الذّهني بمراعاة الجوّ الثّقافيّ، والاجتماعيّ لبيئة التّناظر، والذي هو عنصر فعّال فيه، وفي بناء الحجّة في مختبر الذّهن يستوجب إعطاء أولويّة للقصديّة المبتغاة وراء إنتاج الحجّة الذّهنيّة، والتي ستُجسّدها اللّغة لحظة الإعلان عنها، نطقا وتبليغها، للخصم.

وتضيفُ المؤلّفة بالقول (ورغم ذلك، تبقى الأفكار والحجج الموجودة في الذّهن، والقابعة في مختبر الدّماغ، أكبر بكثير، ممّا يُمكن لنا إنجازُه عبر اللّغة. وقد جسّد أولو العزم من الرّسل أهمّ جانب من ذلك، وأعظم تمثيل للحجج الذّهنيّة قياسًا باللّغة المعبّرة عنها فهم رسلُ الله المبلّغون لرسالته الإلهيّة العظيمة الكاملة لا لرسالتهم البشريّة، ثمّ إنّهم استدعوا العواطف في حجاج أقوامهم بناء على حقيقة إنسانيّة مفادُها بأنّ الإنسان يتأثّر بوجدانه أكثر ممّا يتأثّر بعقله، خاصّة إذا كانت هذه الحجج العاطفيّة لا ترمي إلى مصلحة خاصّة يهدف إليها المتكلّم، في ظلّ التّهذيب بنوعيه، الإيجابي والسّلبي، والذي يعدُّ نشاطًا ذهنيًّا منبثقًا عن الأرضيّة الذّهنيّة المترسّخة لدى العارض أو المعترض). وتؤكّد الباحثة د. آمنة بلعلى، في تقديم هذا الكتاب، على أنّ هذا الإصدار (يُشكّل فتحًا جديدًا في مجال الدراسات القرآنيّة التي يتجاوزُ بها الباحثون الجزائريُّون اليوم أساليب قرائيّة ظلّت تجترُّ كثيرًا من تقاليد المقاربات التقليديّة التي ترتهن إلى معطيات النصّ، وتوظّفُ آليات، وإن تنوّعت، لكنّها لم تصل إلى تقديم مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التداوليّة للنصّ القرآني، وبخاصة جانبه المعرفي الذي يشهد اليوم، اهتمامًا كبيرًا، هو نتيجة طبيعيّة للمسار الذي قطعته الدراسات التداوليّة في الجامعة الجزائرية، منذ تسعينات القرن الماضي، حين تمّ الانتباه إلى محدودية دراسة استعمال اللُّغة بمعزل عن تمثُّلات مستعمليها الذهنيّة، فتصبح كلُّ تجربة خطابيّة هي بالأساس نتاج عمليات ذهنيّة، تستند إلى حالات قصديّة، وعاطفيّة مسؤولة عن مسارات استعمال اللُّغة).