ختام حلقة «الغناء العربي» بمشاركة 23 مشاركا

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت أمس الثلاثاء حلقة الغناء العربي التي أقامتها دائرة الموسيقى والفنون الشعبية بالمديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بمشاركة 23 مشاركا ومشاركة من موهوبي الغناء والتي هدفت الحلقة إلى تعزيز مهارات المشتركين في الغناء العربي، سواء كان ذلك من خلال تحسين التقنيات الصوتية، أو فهم الأساليب والقوالب الموسيقية العربية، كما تضمنت الحلقة تعليم أسس الغناء مثل النبرة والإيقاع والإيقاعات الغنائية، وكذلك دراسة مقطوعات موسيقية عربية تقليدية أو حديثة، ودراسة الكلمات والمعاني لزيادة التعبير الفني و الموشحات العربية الأصيلة وقد أوضح جمال الدين بشر مدرس آلة العود والغناء العربي في جامعة السلطان قابوس مقدم حلقة الغناء العربي بأن حلقة الغناء العربي استهدفت مجموعة من الشباب محبي الموسيقى وخاصة الغناء لنلقي الضوء على أنواع التأليف والقوالب الغنائية الموسيقية العربية الاصيلة. وأضاف: تعرف المشاركون على القالب الغنائي والمقام والانتقالات الموسيقية ونغماته إلى جانب تنفيذ الطروب الايقاعية ليتمكنوا من الغناء، كما تعرفوا على اشهر القوالب الغنائية العربية وتعلموا وتدربوا على كيفية أداء الدروب الايقاعية بمصاحبة الغناء؛ ليؤدي بتمكن من الغناء والاحساس بالمشاعر، بالإضافة إلى التمارين الصوتية لتطويع الأحبال الصوتية لتكون أكثر مرونة وراحة، وتابع المحاضر بأن المشاركين تمكنوا من غناء وتمييز 5 مقامات من المقامات الغنائية العربية، واكثر الايقاعات العربية وتمييزها واستعمالها اثناء الغناء، مشيرا بأن هذا يثري ثقافتهم ويوسع مداركهم وتسليط الضوء على هذه الموشحات.

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