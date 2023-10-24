برنامج تدريبي حول إدارة الوثائق بمحافظة مسندم

مسندم ـ «الوطن»:

نظم مكتب محافظ مسندم بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية امس برنامجا تدريبيا للنظام العصري في إدارة الوثائق، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الهوم المياسي والي دبا المشرف على دائرة الوثائق بوزارة الداخلية ومكتب محافظ مسندم. استهدف البرنامج الذي أقيم بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بخصب كافة الدوائر ومكاتب سعادة الولاة التابعة لمكتب محافظ مسندم. ويتناول البرنامج الذي يستمر لثلاثة أيام عدة محاور تتمحور حول بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية بمقدمة عن مراحل إعداد دليل نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق، وتطبيق نظام إدارة الوثائق الجارية، وأهداف النظام وآلية إعداد الأدلة وتمارين عملية على تطبيق النظام في مكاتب العمل، كما يتضمن البرنامج الإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف من خلال شرح عمليات التحويل والتسجيل والترفيف في مخازن حفظ الوثائق الوسيطة، والاطلاع والانتقاء والترحيل أو الإتلاف.

بالإضافة إلى استعراض الخطة الوطنية لفرز الوثائق وعمليات الإتلاف والاستمارات المستخدمة في ذلك، والإجراءات المنظمة للضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة بما فيها المواد القانونية التي نصت على ذلك وأنواع المخالفات والجرائم المعنية بقطاع إدارة الوثائق والمحفوظات، واستعراض الإجراءات الاحترازية لحماية الوثائق العامة من المخاطر المختلفة والأنواء المناخية والكوارث، وتمارين عملية حول تطبيق نظام إدارة الوثائق.

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