مجلس رواق الأدب يحتفل بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه

مسقط ـ «الوطن»:

احتفل مؤخرا مجلس رُواق الأدب بمرور ثلاث سنوات من بدء تأسيسه بحضور نخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين وعدد من أعضاء مجلس رواق الأدب. أولى فقرات الحفل كلمة المجلس القتها إيناس البلوشية مقدمة الحفل قالت فيها : الأدب لايصدر ولا يستورد ،منبته القلب ومرجعه الأصل ورقيبه الضمير، نستلهم به شغف القراءة ، صبابة الحلقات والجلسات الأدبية،وداد مناقشات الكتب،ولأن العقول العربية النيرة هي سبيلنا الوحيد لاستئناف الأدب العربي جمعنا المجلس. تلتها كلمة للكاتبة فتحية الفجرية رئيس مجلس رواق الأدب أشادت بالعمل الدؤوب في المجلس والشغف المستمر للطاقات الشبابية.

بعدها توالت فقرات الحفل المتنوعة وقدم أعضاء المجلس عددا من الفقرات منها : سحب بطاقات يجيب عن أسالتها الأعضاء ومن ثم يتحدث عن تجربته في المجلس، قدمت هذه الفقرة فاطمة الرواحية، وقدم أحمد الربخي كلمة متعلقة بفلسطين، وألقى مروان الهنائي قصيدة حملت عنوان (حب فلسطين).

وتضمن الحفل جلسة حوارية مع الكاتبة هدى حمد حاورها عضو المجلس ناصر الصباحي، تطرقت الكاتبة لأسرار الكتابة في البدايات والتجارب والترحال وغيرها من المقومات التي صقلت تجربتها، وتضمنت الجلسة الحوارية توقيع عدد من إصدارات الكاتبة هدى حمد، كما تخلل الحفل عرض كتب مستخدمة لمن أراد اقتناءها من الحضور، وفي ختام الحفل تم تكريم جميع الأعضاء من قِبَل رئيسة المجلس لجهودهم المبذولة في السنوات الماضية.

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