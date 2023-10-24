ندوة علمية عن العلامة أبي محمد الأزدي الصحاري

يعتبر إحدى الشخصيات المؤثرة عالميا

الأزدي الصحاري هو من وضع أول معجم طبي لغوي فـي تاريخ البشرية

صحار ـ العُمانية: نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمنتدى الأدبي امس الندوة العلمية (قراءات في فكر العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري) بجامع السلطان قابوس بصحار تحت رعاية سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث. وتضمنت الندوة التي تستمر يومين ثماني أوراق بحثية قدمها عدد من المختصين بالتاريخ والأدب، وتتناول سيرة وحياة العلامة أبي محمد الأزدي من حيث النشأة والتكوين العلمي، ومكانة كتاب الماء في التراث الطبي العماني، ومصادر ابن الذهبي في كتابه الماء، إضافة إلى الرؤى النحوية والصرفية والصوتية في كتاب الماء، وكتاب الماء بين البنية والصياغة، والقضايا الفلسفية في كتاب الماء، والصناعة المعجمية في كتاب الماء، وصولا إلى إسهامات كتاب الماء في توليد وتطوير المصطلحات العلمية في اللغة العربية.

وأوضح عوض بن محمد اللويهي مدير دائرة البرامج والدراسات الحضارية أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدًا على أن عُمان ولّادة للعلماء والأدباء والمؤرخين والمبدعين في شتى المجالات، إذ يعمل المنتدى الأدبي على إبراز الفكر العماني، وتعريف المجتمع المحلي والخارجي به. وتتخلل أوراق العمل جلسات مناقشة والرد على مداخلات الحضور حول ما تم طرحه فيها، هذا إلى جانب المعرض المصاحب الذي ضم عددا من إصدارات وزارة الثقافة والرياضة والشباب والمنتدى الأدبي في مختلف المجالات العلمية والأدبية والتاريخية. ويعد الطبيب (الأزدي الصحاري) هو من وضع (أول معجم طبي لغوي في تاريخ البشرية) كتاب (الماء)، ويعتبر من الشخصيات المؤثرة عالميًّا، وأدرج اسمه في الدورة الـ (38) للمؤتمر العام لليونسكو لعام 2015، تكريمًا لدوره وإسهاماته في التاريخ الحضاري للبشرية. حضر الندوة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة وعدد من الباحثين والأكاديميين في الأدب والتراث بسلطنة عمان.