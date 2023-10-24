المتحف الوطني ينضم إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

أول متحف عماني يحظى بالعضوية

مسقط ـ العُمانية: أعلن المتحف الوطني عن انضمامه رسميًّا إلى عضوية منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كعضو منتسب، جاء ذلك خلال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة التي انعقدت في أوزبكستان، معلنًا بذلك كأول متحف من سلطنة عُمان يحظى بهذه العضوية وهو ما يعكس رؤية المتحف في تقديم الريادة للصناعة المتحفية في سلطنة عُمان، ومعززًا بذلك دوره في مجال السياحة الثقافية على المستوى العالمي.

من جانبه قال سعادة جمال بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني: (يتشرف المتحف الوطني بالانضمام رسميًّا إلى منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، وتمثل هذه الخطوة المهمة التزامه بتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي، ودعم الجهود التي تعزز الاستدامة في القطاع السياحي على مستوى عالمي بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتطلع المتحف من هذه العضوية إلى الاستفادة من كافة الدعم و التسهيلات التي تقدمها المنظمة لأعضائها والتي من شأنها تسهيل إيجاد فرص التعاون المشتركة مع رواد القطاع السياحي والثقافي من مختلف المنظمات والمؤسسات العالمية، وتعزيز حضور سلطنة عُمان بشكل عام والمتحف الوطني بشكل خاص في مختلف المحافل الدولية).

تجدر الإشارة إلى أنَّ منظمة السياحة العالمية هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بتطوير القطاع السياحي العالمي مع شركائها، وتهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي والتبادل الاقتصادي من خلال تعزيز السياحة بشكل مستدام، وتشمل أنشطتها تنظيم الفعاليات وإصدار التقارير البحثية حول صناعة السياحة، وكذلك إصدار الإحصاءات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء.