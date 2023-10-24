نقابة المهن الموسيقية تنعي وفاة المطرب محمد رؤوف

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن الموسيقية وفاة مطرب الثمانينات محمد رؤوف الذي رحل عن عالمنا في صباح اليوم الثلاثاء في بيان لها

وجاء نص البيان: تنعى نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل والسادة أعضاء مجلس الإدارة الفنان محمد رؤوف والذي وافته المنية ظهر اليوم وقد وقف المجلس أثناء اجتماعه بالفروع اليوم دقيقة حداد على روحه الطاهرة ونسأل الله ان يرحمه ويجعل مرضه في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته.



وفاة محمد رؤوف

وتوفي المطرب محمد رؤوف في صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض وكان أدهم رؤوف نجل محمد رؤوف، أعلن خبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أدهم قائلًا: " الذين إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي إلى رحمه الله والدي محمد رؤوف عبد السلام، الرجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".



وكان عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية، أعلن وفاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلًا: البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان المطرب محمد رؤوف في ذمة الله.. ندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.



طاهر البهي ينعي محمد رؤوف

وأعلن خبر الوفاة الكاتب الصحفي طاهر البهي، من خلال منشورًا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديق المطرب الفنان محمد رؤوف في ذمة الله. صدمة ما بعدها صدمة الأخ الأكبر والصديق الصدوق.

وتابع: لقد تكلمت معه مؤخرًا وكعادته لم يشك، وإن كان الوهن قد غلف نبرته.. أخبرته بأني أستمع وأشاهد إبداعه بشكل يومي، وأستعيد الأيام الرائعة بصحبته فلم يبتسم كعادته بل انطلق يدعو لي.

وأضاف: واليوم أدعو له مخلصًا بالرحمة والمغفرة وأشهد الله أنني لم أر منه وقد سافرنا سويًا بصحبة فرقة رضا العريقة لأكون شاهدا على استقبال الأشقاء له، وهو نجم الفرقة ومصباحها المضيء لم أر منه إلا دماثة الخلق ووفاء نادرا لأسرته ورأيت السعادة على وجهه عندما جاء نجله لتحيتنا وهو قائد الطائرة الجسور يومها قال لي إن هذا هو استثماره وجائزته بعد مشوار مرهق من العمر.

واختتم: الذي روى لي أجزاء طويلة من حياته ووفاءه النادر لأم ابنه رحمها الله وسط وجه مبلل بالدموع، ثم حياته الهادئة مع السيدة زوجته الحالية التي اعتزلت من أجل أن ترعاه وتضلل على أسرتهما.. وقد اعتاد الصديق الغالي محمد رؤوف أن تكون رسائله لي صوتية حتى أشعر بدفء مشاعره وهي رسائل لم تنقطع حتى قبيل رحيله بأيام.. يااااه على الوجع يا رقيق المشاعر وذهبي الحنجرة.. إلى جنات ونعيم يا صديقي.

نبذة عن محمد رؤوف

محمد رؤوف هو مطرب حقق شهرة كبيرة خلال فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته لا لا ما تحبش تاني عام 1982، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

والمطرب محمد رؤوف هو صاحب الأغنية الشهيرة اللي تعبنا سنين فى هواه التي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم ست الحسن كانت تتبقى له أغنية فذكرته زوجته بها، وطرح الأغنية في الألبوم وحققت نجاحا كبيرا، بعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

الفنان الراحل محمد رؤوف، بدأ مشواره في فرقة رضا، وقدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، منها اللي تعبنا سنين في هواه، ولآ لآ، وبياع، ويا حلوة لو سمحتي، والحدود، وغيرها.