نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي بكر يتقدم ببلاغ بسرقة 2 مليون جنيه من حسابه البنكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الموسيقار حلمي بكر بتوجيه الاتهام إلى مدير أعماله بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من حسابه البنكي بعدما قام بسحب المبلغ من حساب حلمي بكر، بالتعاون مع موظف بالبنك، وقام حلمي بكر بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، يتهم فيه مدير أعماله بالسرقة.

سرقة الموسيقار حلمي بكر

وأوضح محامي حلمي بكر، أن مدير أعماله حصل على توقيع موكله بمشاركة موظف البنك الذي لم يكن على علم بنواياه السيئة وأنه أوهم حلمي بكر بسحب المبلغ 2 مليون جنيه كاش وتحويلها إلى حسابه الشخصي من أجل وضعها في شهادات بنكية، كما أوهم موظف البنك أن المبلغ سيقوم بتحويل المبلغ على حسابه الشخصي من أجل شراء شقة جديدة للموسيقار حلمي بكر.

اكتشاف حلمي بكر سرقة حسابه

واكتشف حلمي بكر سرقة حسابه البنكي بعدما قام بالاستعلام عن رصيده البنكي فوجد سحب مبلغ 2 مليون جنيه من حسابه دون علمه، وبالرجوع إلى البنك للاستعلام عن حسابه أكد موظفي البنك أن مدير أعماله هو من أجرى العملية والاستيلاء على المبلغ دون علمه بالاشتراك مع أحد الموظفين.

من هو حلمي بكر؟

حلمي بكر هو موسيقار مصري ولد في 6 ديسمبر 1937؛ وهو ملحن مصري لحّن نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي