انت الان تتابع خبر كأنها حورية تمشي على الأرض.. أول ظهور لابنة صابر الرباعي التي سحرت القلوب بجمالها.. المفاجأة بزوجته ملكة الجمال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لأول مرة كشفت السيدة إخلاص جنيفان زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي للمرة الأولى عن ملامح ابنتهما التي سخرت القلوب بجمالها.

ونشرت إخلاص عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مركبة نشرتها احتفالًا بعيد ميلادها الثالث.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها جنيفان صورة لابنتها دون أن تقوم بإخفاء وجهها، وظهرت الطفلة التي تدعى شابه في الصور وهي سعيدة للغاية وكانت برفقة زملائها الأطفال في المدرسة بعيد ميلادها.

يذكر أن صابر الرباعي احتفل في شهر مارس الماضي بخطوبة إسلام ابنه من زوجته الأولى، وسط أجواء عائلية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو توثق أجواء الحفل الذي غنى فيه صابر الرباعي لنجله.

الجدير بالذكر أن صابر الرباعي وإخلاص جنيفان تزوجا عام 2013 ولديهما 3 أولاد، هم جود هادي وأمير وشابة ولصابر أيضاء ولدان من زوجته الأولى، هما إسلام وصفاء.