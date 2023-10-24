نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هاني شاكر يطرح "الهوية عربي" تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح منذ قليل أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" وذلك علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة.

"الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفي شكري وتوزيع احمد أمين وانتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وقد قام بوضع رساله في اول الفيديو ( اهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد )

حيث قد طرح مؤخرا أمير الغناء العربي هاني شاكر ٣ اغاني هم (بلاد البخت) والذي احتلت قائمه التريند وقت نزولها لأكثر من ٣ اسابيع و"الكبير" و"مروق" ولكنه قد وقف حاليا العمل في باقي الأغاني وايضا قام بتأجيل عدد كبير من الحفلات الذي كان يقوم باحيائها الفتره القادمة بسبب الوضع الراهن في فلسطين وتضامنا مع أحداث غزه.