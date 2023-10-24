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محمد محمود عبد العزيز يعلن وفاة خاله

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز وفاة خاله، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب محمد محمود عبد العزيز قائلا: “خالى العزيز ناجى زويد في ذمة الله، مع السلامه يا خال، (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون)”.

وتابع: "صلاة الجنازه غدًا في مسجد عمر مكرم بعد صلاه الظهر والعزاء بمسجد الشرطه بالدراسه يوم السبت القادم ٢٨ اكتوبر أن شاءالله، (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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