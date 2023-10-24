نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود عبد العزيز يعلن وفاة خاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز وفاة خاله، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد محمود عبد العزيز قائلا: “خالى العزيز ناجى زويد في ذمة الله، مع السلامه يا خال، (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون)”.

وتابع: "صلاة الجنازه غدًا في مسجد عمر مكرم بعد صلاه الظهر والعزاء بمسجد الشرطه بالدراسه يوم السبت القادم ٢٨ اكتوبر أن شاءالله، (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".