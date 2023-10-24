هاني شاكر يطرح أغنية الهوية عربي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - طرح الفنان هاني شاكر منذ قليل، أحدث أغانيه بعنوان الهوية عربي، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة.

أغنية الهوية عربي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك، ووضع هاني شاكر رسالة في أول الفيديو، نصها: إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا 3 أغان، وهي: أغنية بلاد البخت، والتي احتلت قائمة التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع، وأغنية الكبير، وأغنية مروق، ولكنه أوقف حاليا العمل في باقي الأغاني، وأجل عددا كبيرا من الحفلات خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الراهن في فلسطين، وتضامنا مع أحداث غزة.

الفنانون يطرحون الأغاني تضامنًا مع فلسطين

هاني شاكر ليس أول مطرب يطرح أغنية جديدة تضمانًا مع فلسطين، حيث طرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا، أغنية غصن الزيتون، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن تم حذفها من عليه، وذلك لسبب غير معلوم، حسبما أوضح أحمد سعد، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق قائلا: معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة على صورة فقط، والفيديوهات جوة القلوب لا يمكن تتشال أبدا.