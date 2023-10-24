محمد عساف يطالب الجمهور باستمرار نشر تطورات القضية الفلسطينية وفضح الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب المطرب الفلسطيني محمد عساف جمهوره بالتركيز على الكتابة والنشر حول القضية الفلسطينية والظروف التي يعانيها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن لا يقلل أحد من حجم المعاناة الذي يعشيوها ووصف القضية إنها ليست تريند، جاءت هذه الدعوة من خلال مقطع فيديو نشره عساف على حسابه بـ "إنستجرام".



وشدد على أنه يجب أن لا يتم التقليل من قيمة أي عمل نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأن الوضع في غزة مأساوي، حيث يشهدون قتل المدنيين بشكل جماعي، كما أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا مجرد أرقام وأسماء، بل هم أرواح تضحي من أجل القضية العادلة.

وتحدث عن قوة وصمود الشعب الفلسطيني على مر السنين، وإلى استمرار التعرض لهم للعدوان لأكثر من 16 يومًا، كما أن الوضع صعب جدًا حيث فقدوا أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم، وتجاوزوا صعوبات في الحصول على الكهرباء والمياة، وأكد أن قضية فلسطين ليست مجرد تريند عابر بل هي قضية حقيقية تستحق الاهتمام والتضامن، ودعا الجميع للمساعدة والنشر، وأن يتم مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.



محمد عساف يتحدث عن غزة



تحدي محمد عساف عن غزة ونشر صورة من داخلها وهي مدمرة وقال: " هنا غزة عائلات بأكملها نزحت من بيوتها

لا توجد كلمات تصف هذا الألم والدمار نساء وأطفال وعائلات أصبحوا أشلاء، تحت ركام منازلهم من قصف طائرات الاحتلال، صراخ وبكاء أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة في كل مكان، الحصار، لا كهرباء، لا ماء، لا دواء، لا طعام، الأحلام البسيطة أصبحت كوابيس، جاء الليل مبكرا علي غزة، الظلام الأسود يخيم على أهلها وكل من فيها، علي مدار الساعة أتواصل مع اهلي وأصدقائي، لعلي اطفئ شعور القلق الذي ينتابني عليهم، غزة هي مدينتي فيها عشت طفولتي، وترعرعت في أزقة مخيماتها، فيها درست وفي شوارعها مشيت وعلى شاطئها جلست، اليوم أصبحت كل هذة المناطق ذكري، بعدما دمر هاذا الاحتلال تلك المناطق، ولكن رغم كل هذا الألم والدمار ستبقى غزة صابرة".

وفي سياق متصل، تعتبر أغنية على عهدي على ديني هي أشهر أغاني محمد عساف والتي تتحدث عن فلسطين وأهلها والتي أصبحت تريند مرارا وتكرارا في الفترة الأخيرة بسبب الاحداث الجارية

