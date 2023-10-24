القاهرة - محمد ابراهيم -

روجت الفنانة بشري للحلقة المقبلة من برنامج بيرس مورغان والذي يكون المذيع باسم يوسف ضيف المذيع البريطاني بيرس مورغان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بشري تروج لحلقة باسم يوسف مع بيرس مورغان المقبلة

حيث نشرت البوستر الدعائي للحلقة عبر حسابها والذي يذاع يوم ٣١ أكتوبر، وعلقت على هذا البوستر قائلةً:"وجهًا لوجه".

والجدير بالذكر ان أكد المذيع البريطاني بيرس مورغان أن لقائه مع الإعلامي المصري باسم يوسف، حقق 15 مليون مشاهدة مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة على الإطلاق.

وأضاف مورغان في تعليق له عبر حسابه على موقع "إكس": "15 مليون مشاهدة الآن لمقابلتي مع باسم يوسف، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي قمت بها منذ إطلاق برنامجي Piers Uncensored".

باسم يوسف يدعم الفلسطينيين



وأجرى باسم يوسف، مقابلة ساخنة في برنامج بيرس مورغان، أكد من خلالها دعمه للفلسطينيين في غزة الذين يواجهون أبشع أنواع الجرائم الإنسانية.

كما انتشر اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع، خاصة مع انتقاده السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة.