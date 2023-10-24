تضامنًا مع أهالي غزة.. أسما إبراهيم تتطوع في الهلال الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان لدعم القضية الفلسطينية، بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الاحتلال الإسرائيلي وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال، دعمت الإعلامية أسما إبراهيم القضية الفلسطينية وانضمت مع فريق جمعية الهلال الأحمر.

أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم عن تطوعها في جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية، ونشرت فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وهي تشارك في تجهيز صناديق التبرع لفلسطين مع الهلال الأحمر كما ظهرت وهي ترتدى الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصرى، قائلة:"في عز الظروف الصعبة اللي بنمر بيها طبعًا قررت النهاردة أن أجي في الهلال الأحمر عشان أتبرع لأهلنا في فلسطين، المكان في طاقة إيجابية كبيرة جدًا، قد أيه انت بتعمل حاجة وعارف أنها بتوصل لمكانها".

وأردفت أسما إبراهيم:"بدعوكم كلكم أنكم تيجوا الهلال الأحمر.. ومتشرفة بتواجدي مع الشباب هنا بيساعدوا بكل قلبهم.. شباب مصر بخير وبنات مصر بخير".

هكذا دعمت أسما إبراهيم القضية الفلسطينية

كما علقت أسما على الفيديو:"في اللحظات الصعبة اللي كلنا بنعيشها أقل حاجة نقدر نقدمها مساعدة أهالينا في غزة، وتشرفت النهاردة بايصال جزء من المساعدات من خلال الهلال الاحمر المصري اللي بشكرهم علي مجهودهم الكبير اللي بيقدموة في دعم غزة، كل شخص يقدر يتبرع ولو بحاجه بسيطة من خلال رقم الهلال الاحمر 15322".

نجوم الفن والإعلام يتحدون من أجل وقف الإبادة الجماعية

ومن جانبه، قام النجوم بنشر فيديو ناشدوا خلاله المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية وتحدثوا فيه بلغات مختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معربين عن استيائهم الشديد بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وضم الفيديو مجموعة كبيرة من المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان بإطلاق مناشدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة منهم يسرا، درة، عمرو يوسف، جومانا مراد، فيدرا، كريم فهمي، أكرم حسني، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمرو محمود يس، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، وعدد كبير غيرهم.