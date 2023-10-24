نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد الحلقة القادمة من مسلسل اسمي فرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشاهد الكثير من الجمهور العربي والتركي المسلسل التركي "اسمي فرح" وذلك بسبب أحداثه المشوقه الدرامية ويبحث الجمهور دائمًا على ترددات القنوات الناقلة لهذا المسلسل، حرصا من دوت الخليج الفني، التسهيل على متابعيه ننشر مواعيد مسلسل اسمي فرح الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، يهتم الكثير من الجمهور المصري، بالتعرف على شخصيات المسلسل التركي، والذي يعد الاشهر في الفتره الحالية، سواء في تركيا أو مصر وبعض الدول الاخرى، وذلك لقوه احداثه والتشويق الذي يعيشه الجمهور ومتابعي المسلسل بستمرار، حرصا من دوت الخليج الفني، التسهيل على متابعيه ننشر مواعيد مسلسل اسمي فرح الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، في تركيا وبعض الدول العربية ايضا.



ملخص حلقات مسلسل اسمي فرح

‏عند سماع الهجوم على السيارة مع باده وفرح، هرع محمد وطاهر على الفور إلى المستشفى حيث تم نقلهم. فرح في حالة صدمة. خضعت باده لعملية جراحية خطيرة. سوف يعود الأمر لفرح مرة أخرى لتهدئة طاهر، الذي يطارد من قام بالهجوم، ولإدراجه في الخطة الكبيرة التي هو فيها مع باده ومحمد. ومع ذلك، لدى طاهر خطة أخرى في ذهنه، والتي حكم عليها علي غالب بنفسه.

الممثلين والشخصيات

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انجين أكيوريك - طاهر لكيسيز

ديميت اوزدمير - فرح إرشادي

فرات تانش - محمد كوشانر

سنان كارا - فيرا أكينجي

لاله باشار - بريهان كوشانر

أوكتاي شوبوك - كان أكينجي

مرت دوغان - بكر

داريا بنار أك - جونول كوشانر

كمال بوراك ألبير - إلياس

راستين بكناهاد - كريم شاه

علي سورملي - أورهان كوشانر

مصطفى افكران - علي غالب أكينجي

ألبر توردي - حمزة



تردد قنوات مسلسلات تركية 2023



تردد قناة show tv مسلسلات تركية التردد: 12209 _معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: رأسي _تصحيح الخطأ: 4\3

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية التردد: 12226 معدل الترميز:27500 _الاستقطاب: رأسي _معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة TRT مسلسلات تركية التردد: 11257 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة حريم السلطان التردد: 11116 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 4\3.