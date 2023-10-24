تامر عاشور يحيي حفل بالإمارات يوم 3 نوفمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان تامر عاشور حالة من النشاط الفني بعد حفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان الفن الجميل، والمقرر أن يقام في شهر نوفمبر المقبل بدولة الإمارات، حيث يعد هذا أول حفل له بعد زفافه مؤخرًا.

وأعلن المطرب تامر عاشور عن موعد الحفل، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” بوستر الحفل، معلقًا: “يوم الجمعة 3 نوفمبر حفل في الإمارات.. وتفتح أبواب الدخول للجمهور الساعة 7 مساءً ويبدأ الحفل الساعة 9 مساءً، وتبدأ تذاكر الحفل بـ 150 درهم بما يساوي 1263 جنيهًا مصريًا”.

تامر عاشور يحيي حفل عن طريق “أون لاين”

وفي سياق متصل يستعد أيضًا الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي على طريقة “أون لاين”، يوم الأربعاء المُقبل، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض 2023، وأعلن عن الحفل بالحساب الرسمي لمسرح "بنش مارك"، من خلال موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” حيث قام بنشر البوستر الدعائي للحفل والمقرر عرضه بشكل كامل عبر تطبيق إلكتروني، يوم 25 أكتوبر المُقبل.

إلغاء مهرجان "ليلة العمر " في الكويت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، أصدر مجلس الوزارء الكويتي بيان بإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات الفنية، والتي من المقرر أن تقام ضمن الفعاليات مهرجان" ليلة العمر " في دورته الثانية بداية من غدا الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة الفنان تامر عاشور وبهاء سلطان وحسين الجسمي ورحمة رياض.

بيان مجلس وزراء الكويت بإلغاء الاحتفالات الفنية

قال مجلس وزراء الكويت في بيان رسمي لها موضحًا سبب الغاء الاحتفالات الفنية في الكويت: تأكيدا على موقف الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، وبناء عليه وجه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.