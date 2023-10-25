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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يضع "بدرية طلبة" في ورطة

تصدرت الفنانة بدرية طلبة، تريند جوجل، بعدما وضعها الاحتلال الإسرائيلي في ورطة حول تلقيها دعوة للحضور في إحدى القنوات الإسرائيلية، للاحتفال باليوم الوطني الإسرائيلي، مقابل مبلع مالي بالدولار.

الاحتلال الإسرائيلي يضع "بدرية طلبة" في ورطة

الاحتلال الإسرائيلي يضع "بدرية طلبة" في ورطة

هاجم عدد كبير من المتابعين الفنانة بدرية طلبة بعد نشر محادثتها مع إحدى القنوات من إسرائيل، وعلقت على الهجوم قائلة: "مش هطلع في مدخلة مع حد ولا هرد على حد، وبالنسبة للمشككين هوضح الموضوع يمكن الشات مش مبين حاجة".

وأضافت: "لقيت رقم بيكلمني معرفتش الرقم ده منين لقيت واحدة بتقولي عايزني في حفلة، ورديت باللي يرضي ضميري مش محتاجة إني أطبل دي بلدي".

وتابعت بدرية طلبة: "غلط أني انزل شات، لأني بسافر دول وممكن يكون جنبي واحد إسرائيلي، أنا عرضت نفسي للخطر، واللي دخلوا استخفوا عملتلهم بلوك.. ولما باسم يوسف طلع ظبطهم كنا فرحانين ومبسوطين، واللي يقدر على حاجة يعملها".

بدرية طلبة تدعم أنغام وتهاجم الاحتلال

واردفت بدرية طلبة: "بتطاولوا على أنغام وبتهاجموا أنغام على إيه.. أنتوا عار عليكم تكلموا فنانة مصرية والفنانة تديكم فوق دماغكم".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام

هاجمها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، الفنانة أنغام، بعد نشرها تغريدة على موقع اكس، تدعو عليه بسبب الهجوم الذي يشنه الاحتلال على فلسطين.

وكتبت الفنانة أنغام عبر صفحتها الشخصية بموقع إكس: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها".

وأضافت: "احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وتابعت أنغام: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل، شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

واختتمت ردها بآية قرآنية: قال عز وجل: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".